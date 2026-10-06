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06 октября, 14:42

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Deadline: Кайли Дженнер сыграет главную роль в сериале "Девичник"

Кайли Дженнер сыграет главную роль в сериале "Девичник"

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Бизнесвумен Кайли Дженнер получила главную роль в новом сериале "Девичник", который готовится для стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщает портал Deadline.

Продюсером проекта выступит старшая сестра девушки Ким Кардашьян. Сама Дженнер также станет исполнительным продюсером.

Изначально сценарий сериала получила Кардашьян. Однако она решила, что история лучше подойдет ее младшей сестре.

Сюжет строится вокруг смерти героини Дженнер. В частности, ее находят мертвой в бассейне после девичника. Подруги, присутствовавшие на вечеринке, становятся подозреваемыми в убийстве. С помощью флешбеков в сериале будут восстанавливаться события, которые привели к гибели главной героини.

Для Дженнер эта роль может стать первым крупным актерским проектом. Ранее она появлялась на экране преимущественно в реалити-шоу, занималась озвучкой и сыграла небольшую роль в проекте A24 The Moment.

Ранее Дженнер рассказала, что хотела бы родить еще детей. По словам девушки, ей также хотелось бы уделять больше времени себе и своему бизнесу, чаще путешествовать с детьми и наслаждаться проведенным с ними досугом. Кроме того, модель отмечала, что хочет больше сниматься в кино, особенно в комедиях.

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