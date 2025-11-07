Тимоти Шаламе впервые высказался об отношениях с Кайли Дженнер

Фото: Legion-Media.com/Sipa USA/Imagn Images/Trevor Ruszkowski

Актер Тимоти Шаламе в беседе с изданием Vogue впервые высказался о своих отношениях с моделью Кайли Дженнер.

Их роман начался в 2023 году. По словам актера, причина, по которой он молчал об этом 2 года, заключается в том, что ему "просто нечего сказать". Кроме того, ни один из партнеров не давал публичных комментариев по этой теме.

"Я не боюсь говорить об этом (отношениях с Дженнер. – Прим. ред.). Мне просто нечего сказать", – заявил артист.

