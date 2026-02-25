Метро Варшавы начали готовить как убежище на случай войны

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Метро в Варшаве начали оборудовать материальными складами на случай, если из-за войны в нем понадобится укрыть много людей. Об этом сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

В соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он опубликовал видеосообщение, в котором рассказал, что метро Варшавы у него вызывает только положительные ассоциации.

"Во-первых, это отличное транспортное средство, во-вторых – прекрасное место для чтения книг, а в-третьих – это подземный щит, или наша общая безопасность. Да, метро – это также ключевая инфраструктура для нашей безопасности", – сказал он.

Тшасковский объяснил, что склады будут расположены в технологических пустотах метро. Их заполнят всем необходимым – спальными мешками, раскладными кроватями, носилками, термосами, флягами. Кроме того, для кризисных ситуаций власти начали закупать электрогенераторы.

"Тысячи штук различного оборудования. И это только начало закупок", – отметил Тшасковский.

Ранее военная авиация Польши была поднята в воздух в связи с якобы наблюдаемой активностью российской авиации, связанной с ударами по территории Украины. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки Польши привели в состояние готовности.

Аналогичный случай произошел 3 февраля. Тогда в воздух были подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, а также приведены в боевую готовность наземные системы ПВО страны.