Метро Варшавы начали готовить как убежище на случай войны
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Метро в Варшаве начали оборудовать материальными складами на случай, если из-за войны в нем понадобится укрыть много людей. Об этом сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
В соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) он опубликовал видеосообщение, в котором рассказал, что метро Варшавы у него вызывает только положительные ассоциации.
"Во-первых, это отличное транспортное средство, во-вторых – прекрасное место для чтения книг, а в-третьих – это подземный щит, или наша общая безопасность. Да, метро – это также ключевая инфраструктура для нашей безопасности", – сказал он.
Тшасковский объяснил, что склады будут расположены в технологических пустотах метро. Их заполнят всем необходимым – спальными мешками, раскладными кроватями, носилками, термосами, флягами. Кроме того, для кризисных ситуаций власти начали закупать электрогенераторы.
"Тысячи штук различного оборудования. И это только начало закупок", – отметил Тшасковский.
Ранее военная авиация Польши была поднята в воздух в связи с якобы наблюдаемой активностью российской авиации, связанной с ударами по территории Украины. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки Польши привели в состояние готовности.
Аналогичный случай произошел 3 февраля. Тогда в воздух были подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, а также приведены в боевую готовность наземные системы ПВО страны.