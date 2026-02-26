Столичные ветеринары удалили чихуахуа опухоль, составлявшую четверть ее веса

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

В Красносельской ветеринарной клинике чихуахуа по кличке Эмма удалили опухоль, составлявшую четверть ее веса. Об этом сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".

У Эммы обнаружили крупную опухоль, вес которой составил 700 граммов. Поводом для визита стал необычно большой и круглый живот, хотя самочувствие питомца не вызывало тревоги.

На УЗИ выявили крупное новообразование, но определить его происхождение сразу не удалось. В ходе срочной операции хирург Сергей Нестеренко и ассистент Виктория Волкова диагностировали опухоль левого яичника, заполненную жидкостью.

Эмме провели овариогистерэктомию, удалив пораженный орган и новообразование. Благодаря своевременному вмешательству удалось избежать разрыва опухоли, другие органы не пострадали.

На снятие швов Эмма пришла полностью восстановившейся – активной и в хорошей физической форме.

