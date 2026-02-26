Форма поиска по сайту

26 февраля, 16:58

Общество

Профориентационная встреча для девятиклассников и их родителей состоится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столичном центре "Профессии будущего" 28 февраля состоится профориентационная встреча "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка" для девятиклассников и их родителей. В этот раз темой мероприятия была выбрана строительная отрасль, рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра Андрей Тарасов.

По его словам, "ПРОсубботы" являются частью городской программы комплексной профориентации и уже доказали свою эффективность как инструмент для осознанного выбора будущей профессии. Тема встречи связана с тем, что сегодня отрасль нуждается в высококвалифицированных кадрах, поскольку Москва – это город, который постоянно развивается, добавил Тарасов.

"Мы хотим показать подросткам и их родителям, что работа в этой сфере не просто престижна и стабильна, но и интересна. Ведь это возможность участвовать в создании облика столицы и видеть реальный результат своего труда", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В ходе мероприятия карьерные наставники центра представят практические методики выбора профессии. Участники также смогут пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации. Это позволит подросткам оценить свои способности и определить подходящие направления в строительстве.

Гости смогут пообщаться с представителями Московского колледжа архитектуры и градостроительства, узнать об образовательных программах, практике на реальных объектах и перспективах трудоустройства. Также участникам расскажут о востребованных специальностях, карьерных возможностях и уровне дохода молодых специалистов.

Начало в 12:00 по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Требуется предварительная регистрация.

В стратегии развития системы социальной защиты Москвы до 2030 года Сергей Собянин отмечал, что столица продолжит расширять программу комплексной профориентации, чтобы каждый подросток мог сделать осознанный выбор.

Ранее столичный мэр рассказал, что в предпрофессиональных классах столичных школ в этом учебном году числятся 47 тысяч старшеклассников. Ученики не только углубленно изучают профильные предметы, но и работают в лабораториях вузов и научных центров, консультируются с учеными и знакомятся с реальным производством.

По словам Собянина, система предпрофессионального образования и сотрудничество с вузами и бизнесом создают условия, в которых идеи школьников превращаются в реальные проекты и становятся первым шагом к будущей профессии.

