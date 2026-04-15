Гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины на Кубке мира

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за инцидент с флагом и гимном Украины на этапе Кубка мира в Софии. Об этом сообщается на сайте организации.

"Любое аналогичное нарушение правил проведения церемонии награждения организации или любых других правил специального комитета, совершенное спортсменкой, приведет к лишению ее статуса нейтрального атлета", – говорится в заявлении.

Как подчеркнули в организации, нейтральные спортсмены несут ответственность за недопущение любых действий, которые могут быть восприняты как неуважение или как политически мотивированные. Данный инцидент показал необходимость уточнения протокола проведения церемоний награждения в соответствии с Олимпийской хартией.

Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины в ходе церемонии награждения на этапе Кубка мира в Софии – победу с результатом 30,400 балла одержала украинка Таисия Онофрийчук.

После этого Международная федерация гимнастики начала расследование скандала. Кроме того, Федерация гимнастики Украины выступила с официальным требованием лишить Ильтерякову права выступать даже в нейтральном статусе.