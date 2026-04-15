15 апреля, 20:56

Гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины на Кубке мира

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за инцидент с флагом и гимном Украины на этапе Кубка мира в Софии. Об этом сообщается на сайте организации.

"Любое аналогичное нарушение правил проведения церемонии награждения организации или любых других правил специального комитета, совершенное спортсменкой, приведет к лишению ее статуса нейтрального атлета", – говорится в заявлении.

Как подчеркнули в организации, нейтральные спортсмены несут ответственность за недопущение любых действий, которые могут быть восприняты как неуважение или как политически мотивированные. Данный инцидент показал необходимость уточнения протокола проведения церемоний награждения в соответствии с Олимпийской хартией.

Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины в ходе церемонии награждения на этапе Кубка мира в Софии – победу с результатом 30,400 балла одержала украинка Таисия Онофрийчук.

После этого Международная федерация гимнастики начала расследование скандала. Кроме того, Федерация гимнастики Украины выступила с официальным требованием лишить Ильтерякову права выступать даже в нейтральном статусе.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

