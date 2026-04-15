Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 21:13

Политика

Песков заявил, что "красные линии" в ситуации с Ираном были стерты

Фото: kremlin.ru

Многие "красные линии" в ситуации вокруг Ирана были "напрочь стерты", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью India Today.

"Одна страна не должна убивать лидера другой страны. Одна страна не должна бомбить другую. Это действия, противоречащие международному праву", – подчеркнул он.

Песков также отметил, что международное право нельзя забывать, игнорировать или пренебрегать им.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что Россия не принимает участие в военных действиях в Иране, подчеркнув, что это "не наша война".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильские и американские объекты в регионе.

В результате военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави. В начале апреля США приняли решение отложить нанесение ударов по Ирану на 14 дней.

Переговоры США и Ирана об урегулировании прошли в Пакистане 11 апреля, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям. Ожидается, что следующий раунд переговоров может пройти в ближайшие два дня также в Пакистане. Однако в МИД Ирана подчеркивали, что конкретная дата следующих консультаций все еще не назначена.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьполитиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика