Уголовное дело возбуждено после отравления 27 воспитанников детсада в Одинцове

Следователи возбудили уголовное дело после отравления воспитанников детского сада № 23 в Одинцове. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в мессенджере MAX.

Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление детей. Проводятся допросы и иные следственные действия.

Установлено, что 9 апреля в больницу обратились 27 воспитанников детсада в возрасте от 2 до 7 лет с симптомами кишечной инфекции. По факту произошедшего Роспотребнадзор начал расследование.

Был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, проведены обследования заболевших сотрудников учреждений, а также исследования смывов с поверхностей, образцов готовой продукции и сырья.

Кроме того, сотрудники ведомства выдали предписания о временном закрытии учреждения и проведении дезинфекционных мероприятий.