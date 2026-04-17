Новости

Новости

17 апреля, 13:59

ВС РФ нанесли 6 ударов по объектам Украины за неделю

Фото: ТАСС/Александр Река

Вооруженные силы России (ВС РФ) в период с 11 по 17 апреля нанесли 6 ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам. ВС РФ нанесли по украинским объектам 1 массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.

В результате были поражены не только предприятия ВПК, выпускавшие крылатые ракеты, но и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, пункты дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников.

Тем временем сама Украина стала страной для отмывания денег американскими политиками, заявил в беседе с радио КП отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. Бизнесмен признался, что не поддерживает политику властей Киева, но знаком с достойными людьми с Украины.

Он подчеркнул, что хотел бы скорейшего завершения конфликта между Киевом и Москвой. При этом РФ уже достигла большинства поставленных целей, уверен бизнесмен. Также Маск-старший добавил, что Украина должна быть частью РФ, так как там все говорят по-русски.

"Для меня они все как русские, и я не совсем понимаю, в чем тут проблема. По-моему, они действительно должны быть частью Российской Федерации", – объяснил предприниматель.

Ранее ВС РФ взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Север". До этого бойцы этой же группировки установили контроль над Волчанскими Хуторами.

Российские военные продвинулись вглубь украинской обороны в Запорожской области

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

