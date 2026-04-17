Вооруженные силы России (ВС РФ) в период с 11 по 17 апреля нанесли 6 ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам. ВС РФ нанесли по украинским объектам 1 массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.

В результате были поражены не только предприятия ВПК, выпускавшие крылатые ракеты, но и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, пункты дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников.

Тем временем сама Украина стала страной для отмывания денег американскими политиками, заявил в беседе с радио КП отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. Бизнесмен признался, что не поддерживает политику властей Киева, но знаком с достойными людьми с Украины.

Он подчеркнул, что хотел бы скорейшего завершения конфликта между Киевом и Москвой. При этом РФ уже достигла большинства поставленных целей, уверен бизнесмен. Также Маск-старший добавил, что Украина должна быть частью РФ, так как там все говорят по-русски.

"Для меня они все как русские, и я не совсем понимаю, в чем тут проблема. По-моему, они действительно должны быть частью Российской Федерации", – объяснил предприниматель.

Ранее ВС РФ взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Север". До этого бойцы этой же группировки установили контроль над Волчанскими Хуторами.