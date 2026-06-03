Обед в ресторане на ПМЭФ-2026 обойдется в 7,9 тыс рублей

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Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обойдется гостям и участниками в 7 тысяч 900 рублей, передает РИА Новости.

В меню ресторана "Форум" представлены холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки. Посетителям в том числе предлагают карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами и прочие блюда.

На выбор гостям ресторана также представлены четыре горячих блюда – филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами. Также можно выбрать десерты и напитки.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Его программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего будет более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

В рамках форума Владимир Путин выступит с большой речью. После слов президента, а также представителей иностранных государств запланирована дискуссия, в ходе которой они ответят на вопросы.

На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук.