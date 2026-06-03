Обед в ресторане на ПМЭФ-2026 обойдется в 7,9 тыс рублей

03 июня, 10:37Экономика
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Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обойдется гостям и участниками в 7 тысяч 900 рублей, передает РИА Новости.
В меню ресторана "Форум" представлены холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки. Посетителям в том числе предлагают карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами и прочие блюда.
На выбор гостям ресторана также представлены четыре горячих блюда – филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами. Также можно выбрать десерты и напитки.
ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Его программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего будет более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.
В рамках форума Владимир Путин выступит с большой речью. После слов президента, а также представителей иностранных государств запланирована дискуссия, в ходе которой они ответят на вопросы.
На мероприятии впервые за несколько лет будет представлена американская делегация. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук.
Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге