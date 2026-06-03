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03 июня, 08:51

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Беглов: авторитетный состав участников соберется на ПМЭФ

Авторитетный состав участников соберется на ПМЭФ – Беглов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Авторитетный состав участников соберется на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что ПМЭФ является главной экспертной международной площадкой. Только в прошлом году в нем участвовали 24,2 тысячи человек из 144 стран.

По словам Беглова, в этом году в мероприятии также примут участие самые разные эксперты. Например, ожидается прибытие официальных делегаций, представителей российского и мирового бизнес-сообщества, органов власти, различных организаций.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. В основе его программы – вопрос формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

Форум впервые за несколько лет посетит американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком.

Также в мероприятии примут участие президенты Узбекистана, Танзании и Абхазии – Шавкат Мирзиеев, Самия Сулуху Хасан и Бадра Гунба, а также заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

С традиционной большой речью на ПМЭФ выступит Владимир Путин. После выступления президента, а также представителей иностранных государств запланирована дискуссия, в ходе которой они ответят на вопросы.

Участники из более чем 130 стран соберутся на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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