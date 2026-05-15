Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 14:02

Экономика

Путин заявил, что программа ПМЭФ-2026 будет обширной

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году будет насыщенной, заявил Владимир Путин в ходе совещания в Кремле.

"По традиции деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса", – уточнил президент.

ПМЭФ-2026 состоится с 3 по 6 июня. В рамках мероприятия Путин традиционно выступит с содержательной речью. Страной-гостем станет Саудовская Аравия.

В этом году программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

Например, в рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.

Читайте также


властьэкономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика