France24: редкий вид новозеландских попугаев избежал вымирания из-за "любвеобильной" пары

Редкий вид новозеландских попугаев какарики-карака избежал вымирания благодаря самцу Начо и самке Трикси, которые за два года вывели 55 птенцов. Об этом сообщает издание France 24.

Вид уже дважды считался вымершим из-за хищников и разрушения среды обитания. По оценкам специалистов, в природе и питомниках осталось всего около 450 особей. Паре попугаев удалось вывести более 10% всей мировой популяции этих птиц.

Начо и Трикси были объединены в пару в 2024 году в природоохранном центре Isaac Conservation and Wildlife Trust. С тех пор птицы стали рекордсменами по размножению: только в 2026-м у них появились 33 птенца.

Менеджер по охране дикой природы Ли Перкаски назвала Трикси "супермамой" – сезон размножения уже завершился, однако самка продолжает откладывать яйца.

По словам экспертов, такая репродуктивная активность играет важную роль в сохранении вида. Руководитель программы восстановления какарики-карака Уэйн Беггс заявил, что без программ разведения в неволе популяцию было бы невозможно поддерживать.

Ранее императорских пингвинов и кергеленских морских котиков, обитающих в Антарктиде, признали вымирающими видами. Согласно прогнозу, к 2080-м годам численность этого вида пингвинов может сократиться в 2 раза. Основным фактором вымирания становится рекордная потеря площадей берегового льда в Антарктиде.

В свою очередь, кергеленских морских котиков признали вымирающим видом, так как с 2000 года их популяция стала меньше на 50% из-за сокращения кормовой базы.