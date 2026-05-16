16 мая, 09:37

Общество

Первую перепись гималайских медведей проведут в России

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российские зоологи впервые проведут перепись гималайских медведей. Считать их планируют при помощи сети фотоловушек, сообщила пресс-служба нацпарка "Удэгейская легенда".

"В 2025 году национальный парк при поддержке АНО "Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов" начал исследования, направленные на выявление показателей относительной численности (гималайского медведя. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.

Фотоловушки устанавливаются около деревьев и скал, о которые медведи трутся спиной. Различать особей специалисты будут по нагрудному "галстуку", а для анализа полученных результатов сформируют каталог идентифицированных особей с описанием характера их пребывания на исследуемой территории. Также зоологи определят плотность населения медведей.

"Аналогичные сравнительные наблюдения планируется провести и на других территориях с различными географическими особенностями и антропогенной нагрузкой. Важно подчеркнуть, что в России это будет первая подобная работа для гималайского медведя", – указал нацпарк.

Ранее сообщалось, что в Черном море проведут первый с 1990-х годов широкомасштабный мониторинг популяции черноморских китообразных. Проект охватит три вида: занесенных в Красную книгу азовок (морских свиней), дельфинов-афалин, а также обыкновенных белобочек.

Ученые выявили более 44 миллионов воробьев в России

животныеобщество

