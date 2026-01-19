Редкий рыжеухий бюльбюль попал на камеру в парке "Земля леопарда" в Приморье

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Сотрудник национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае сняла на камеру редкого рыжеухого бюльбюля. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Рыжеухий бюльбюль – ценный улов для фотографа. Сотруднику отдела туризма "Земли леопарда" Ольге Потанко удалось запечатлеть редкую для России певчую птицу на территории национального парка", – отметил нацпарк.

Бюльбюли обитают в Японии, Корее и частично в Китае. Для России эти птицы являются кочующим видом. Наблюдение бюльбюля в Приморском крае считается исключением, поскольку за последние 60 лет там зафиксировали несколько десятков встреч.

Ранее в ТиНАО фотоловушка зафиксировала редкую лесную куницу. Животное заметили, когда оно осматривало свои охотничьи угодья. Увидеть этот вид куниц днем – редкость. Зверек ведет ночной и сумеречный образ жизни.

До этого фотоловушка сняла редкого водяного оленя на самом южном острове России – Фуругельма в Приморье. Животное зафиксировали на территории Дальневосточного морского заповедника. Предположительно, олень смог добраться до острова вплавь, спасаясь от хищников.

