Редкий тюлень-монах появился в Венеции

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

В прибрежных водах Венеции заметили редкого тюленя-монаха – одного из самых уязвимых видов морских млекопитающих Европы, сообщает итальянское агентство ANSA, передает Pravda.Ru.

Животное появилось в районе устья Порту-дель-Лидо, где воды Венецианской лагуны соединяются с Адриатическим морем.

Появление животного в этом районе необычно, так как этот вид избегает шумных мест, интенсивного судоходства и зон с большим потоком туристов. Специалисты рассматривают каждый такой случай как важный сигнал о состоянии морской среды.

По словам эксперта Мауро Бона из Музея естественной истории "Джанкарло Лигабуэ", тюлень мог зайти в лагуну в поисках новых кормовых территорий.

"Вполне вероятно, что этот экземпляр добрался до наших вод, чтобы исследовать новые районы, возможно, в поисках пищи, поскольку наши берега богаче рыбой, которой питается тюлень-монах", – рассказал эксперт.

Бона отметил, что животное, скорее всего, пришло со стороны хорватского побережья, где еще сохраняются небольшие устойчивые группы вида. Такие перемещения вписываются в общую картину расширения ареала, но говорить о стабильном возвращении пока рано.

Встречи с тюленями-монахами в районах Лидо и Кьоджи фиксировались с 2016 по 2018 год, но носили разрозненный характер.

Ранее в России в Московской области обнаружили новое местообитание совы сплюшки. Птица обосновалась в Талдомском округе. Новое пристанище сов выявили в 2025 году в рамках мониторинга растительного и животного мира для ведения Красной книги региона.