Краснокнижную белку-летягу заметили в районе Кунцево

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

В жилом районе Кунцево заметили зверька, напоминающего обыкновенную летягу. Этот вид млекопитающего занесен в Красную книгу Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Зверька сфотографировал местный житель. Как отмечают специалисты, однозначно утверждать, что это коренной обитатель московских лесов, нельзя.

"Для достоверного определения вида обыкновенной летяги требуется визуальный осмотр специалиста, а в некоторых случаях – ее генетический анализ", – говорится в сообщении.

Обыкновенная летяга ведет скрытный образ жизни, активна круглый год и благодаря окрасу хорошо маскируется.

Исторически этот вид обитал на природных территориях Троицкого и Новомосковского округов, а в прошлом году его фиксировали в парке "Москворецкий".

