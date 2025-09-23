Детеныш краснокнижной черноморской афалины родился в "Москвариуме"

Детеныш черноморской афалины родился в Центре океанографии и морской биологии. Об этом сообщает пресс-служба "Москвариума".

Во время родов ветеринары и тренеры следили за самочувствием самки Ноты, чтобы при необходимости оказать ей помощь. В настоящее время состояние детеныша оценивается как отличное. В основном он проводит время с мамой.

Ветеринары продолжают следить за состоянием малыша, уделяя пристальное внимание процессу вскармливания и его длительности. В возрасте 5–6 месяцев дельфиненку начнут давать рыбный прикорм. Несмотря на это, млекопитающее будет и дальше питаться материнским молоком, пока ему не исполнится 2 года.

Помимо этого, специалисты отслеживают параметры среды обитания детеныша: температуру и состав воды, уровень освещения и иные показатели.

При этом дельфиненок уже демонстрирует прогресс в развитии. Например, он уверенно плавает и играет с мамой. Одним из его любимых занятий стала игра с пузырьками воздуха.

Посетители "Москвариума" уже могут посмотреть на детеныша через смотровое окно. В настоящее время млекопитающее живет в общем бассейне, где обитают и взрослые особи. Изначально дельфиненок плавал сбоку от мамы, используя формируемый ею поток воды для легкого передвижения.

Для усиления связи с детенышем Нота издает свисты, которые тот запоминает и тем самым узнает маму среди других особей. При этом дельфиненок стал проявлять интерес к другим обитателям бассейна. В пресс-службе подчеркнули, что это важно для его развития, так как через наблюдение за взрослыми особями он учится ориентироваться в пространстве.

"Рождение дельфиненка стало радостным событием для нашей команды и подтверждением эффективности нашего подхода, в основе которого – приоритет благополучия животных и создание комфортных условий для их развития и размножения", – отметила заместитель гендиректора "Москвариума" Ирина Мейнцер.

По ее словам, за последние 10 лет в центре появилось на свет несколько тысяч детенышей разных видов, в том числе краснокнижных. Среди них были и дельфины. В частности, Нота в 2023 году родила малыша Локи.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Их популяция в Черном море составляет 43 тысячи особей. Данный вид является самым крупным представителем черноморских дельфинов. Длина тела его представителей может достигать 3 метра, а масса – 350 килограмм.

Ранее детеныш морского котика родился у самки Юшки и самца Пирата в Московском зоопарке. Новорожденный первые пару недель учился плавать во внутреннем бассейне павильона "Ластоногие", а через месяц его стали выводить с мамой в более глубокий бассейн.

Кроме того, детеныш проходил с матерью процесс вокализации, в ходе которого они кричали и пытались запомнить голоса друг друга, чтобы Юшка в дальнейшем могла распознавать своего малыша.

