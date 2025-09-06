Снежно-белая альпака родилась в крымском зоопарке

Фото: vk.com/krymaparki

В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр появилась на свет снежно-белая альпака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Виктора Жиленко.

Детеныша назвали Белая Леди. В настоящий момент животное чувствует себя хорошо и активно набирает вес.

"Она очень забавная и милая, особенно когда целует свою мать утром после пробуждения и вечером перед сном", – рассказал директор зоосада.

Он отметил, что альпака особенно выделяется среди других животных, и добавил, что она как "леди при дворе".

