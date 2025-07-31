Детеныш голубого барана родился в Московском зоопарке. Посетители уже могут его увидеть на экспозиции "Турья горка", сообщает пресс-служба зоосада.

При рождении барашек весил 3,2 килограмма, это самец. При родах помощь ветеринаров не потребовалась. Мать сразу вылезала ягненка и накормила молоком.

"В первые часы жизни детеныша специалисты осмотрели его, сделали укол витаминов и отпустили к маме. Примерно до 6 месяцев малыш питается материнским молоком, но параллельно с ним через какое-то время начнет пробовать взрослый корм",– рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Малыш уже самостоятельно изучает искусственные выступы, которые имитируют горную местность. Наиболее активен ягненок в утренние и вечерние часы, как и другие представители его вида.

На территории зоопарка голубые бараны появились еще в 2018 году. С тех пор они регулярно приносят потомство. В семействе копытных, помимо новорожденного барашка, уже живут 3 самки, 1 самец и 4 подросших ягненка с помета прошлых лет.

В дикой природе эти копытные обитают в Гималаях на территории Непала, Китая и Индии. Название бараны получили благодаря коричневато-серому цвету с голубоватым отливом, который лучше всего проявляется зимой. Сезон размножения у голубых баранов длится с октября по январь. Примерно через 5–6 месяцев у самки рождается 1, редко 2 ягненка.

Кроме того, желающие могут познакомиться с недавно появившимся на свет детенышем домашнего яка. Малыш родился в июне и сейчас уже уверенно стоит на ногах и начинает привыкать ко взрослой еде. Посетители могут увидеть маленького яка на строй территории зоопарка.