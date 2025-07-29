В Московском зоопарке появился на свет детеныш кенгуру валлаби

Детеныш кенгуру валлаби родился у самки Гречи в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада.

"Сейчас детеныш находится в сумке у мамы, которая защищает и согревает его. Пока он питается исключительно материнским молоком и будет питаться им долгое время. В связи с беременностью и последующим кормлением малыша Грече увеличили количество белковой пищи в рационе", – рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Пол кенгуренка определят, когда он начнет выходить из сумки, чтобы не подвергать стрессу Гречу. Как предположили специалисты, самостоятельно передвигаться детеныш сможет через девять месяцев. Однако в случае опасности он по-прежнему будет прятаться в сумке как в укрытии.

Сотрудники зоопарка отметили, что это первое потомство у молодой Гречи. Половозрелыми кенгуру становятся примерно в 10–12 месяцев. После спаривания внутри самки развивается эмбрион на протяжении месяца. Детеныш рождается совсем крошечным, весом всего 1 грамм. После чего начинается важный этап дозревания в сумке у матери.

В пресс-службе зоосада добавили, что кенгуру валлаби разместились в вольере на Новой территории сразу за Переходным мостом. Специально для них там оборудовали шалаши, в которых животные могут отдыхать днем, находясь на глазах у посетителей. Кормят кенгуру несладкими овощами (брокколи, салат, морковь, вареный картофель), зерном (кукуруза, овес, геркулес, подсолнечник), мягким сеном или травой и ветками с листьями.

Кроме того, посетители зоопарка могут понаблюдать за новорожденным детенышем домашнего яка. Маленький самец родился весом 15,1 килограмма. Вместе с матерью он ждет гостей на старой территории зоосада.

