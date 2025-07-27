Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Фестиваль "Неделя панд" пройдет в Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа. Он посвящен дням рождения Жуи и Диндин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для гостей будет организована насыщенная программа.

Дни рождения панд отмечаются 30 и 31 июля. Диндин в этом году будет 8 лет, а Жуи – 9. В эти даты с 12:00 до 16:00 возле главного входа посетителей будут ждать диджей, аниматоры и танцоры школы-студии "Тодес", а также ростовая кукла – медведь.

В 13:00 30 июля Диндин получит подарок, а в 16:00 31 июля в честь дня рождения Жуи состоится мастер-класс "Еда", на котором гости смогут узнать об особенностях питания панд и приготовят для папы Катюши съедобный подарок.

Кроме того, рядом с инфоцентром в детском зоопарке для маленьких посетителей проведут игровую программу и тематические мастер-классы. При этом каждый день с 12:00 до 14:00 гости смогут принять участие в творческих занятиях на круге катания, а с 13:00 до 13:30 (кроме 31 июля) они пообщаются с сотрудником, который работает с пандами.

Также в инфоцентре с 1 по 3 августа пройдут подвижные игры и викторины.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка. Его родителями стали Борис и Пижма. Вес маленького самца составляет 15,1 килограмма. Посетители могут увидеть его на старой территории. Первые несколько месяцев детеныш будет питаться материнским молоком.

