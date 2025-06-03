Валлийский козел Викинг появился на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Козел валлийской породы по кличке Викинг появился на "Городской ферме" ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Животное было доставлено в Москву из подмосковного конноспортивного комплекса "Дивный". Остальные обитатели фермы отреагировали на его появление по-разному. Например, олениха Сказка при первой встрече засмотрелась на Викинга, а другой козел по кличке Иван был немного озадачен появлением конкурента.

На данный момент валлийскому козлу два года. Он часто позирует для фотографий, так как очень любит внимание. В настоящее время Викинг проходит адаптацию, проверяя на прочность доски в вольере.

Сотрудники фермы отметили, что животное является контактным и доброжелательным. Иногда он, как и козел Иван, встает на задние ноги, чтобы получить вкусные угощения. Особое внимание посетителей привлекает черно-белый окрас и массивные рога Викинга, которые со временем станут еще больше и позволят ему получить соответствующий титул на "Городской ферме".

Представители ВДНХ пригласили всех желающих на "Городскую ферму", чтобы познакомиться с ее новым обитателем.

Ранее на "Городской ферме" ВДНХ родились три крольчонка с редким окрасом. Сперва мама новорожденных Крошка на протяжении нескольких недель скрывала детенышей от посетителей, однако спустя время она все же показала их сотрудникам фермы. Сейчас крольчата чувствуют себя хорошо, активно перемещаются по вольеру и с аппетитом употребляют выдаваемую им пищу.