Ягнята породы уэссан родились в Московском зоопарке

Три ягненка породы уэссан родились с интервалом в несколько дней в Московском зоопарке. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе зоосада.

Все ягнята оказались самочками. Первая весом 1,8 килограмма родилась вечером 20 апреля, в Пасху. Зоологи помогали маме Пятнашке лишь во время перерезания пуповины, а все остальное она сделала сама, в том числе вылизала после родов детеныша.

При этом животное сразу после появления на свет вскочило на ноги, а спустя пару часов уже прыгало и бегало.

"Пятнашка отличная мама. <...> Она кормит малышку молоком, вскоре та начнет пробовать "грубые корма" – сено и ветки", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

У первого ягненка преимущественно белый окрас, а ноги и хвостик серого цвета. У второго детеныша, который появился на свет 25 апреля, бело-серый окрас. Третья самочка по имени Кнопка весом в 2 килограмма родилась 2 мая.

Сейчас все животные проживают в одном вольере и уже выходят на прогулки. У них один папа – многодетный самец Штопор.

В Московском зоопарке напомнили, что овцы породы Уэссан считаются самыми маленькими в мире: высота взрослых баранов составляет 50 сантиметров в холке, вес – до 22 килограммов. Высота овечек – до 48 сантиметров, весят они 13–16 килограммов.

Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш цепкохвостого сцинка, который весил около 40 граммов и был примерно 30 сантиметров в длину. В первый день появления на свет у животного произошла линька. После этого смена кожи будет происходить примерно раз в месяц.

Эти ящерицы обитают исключительно на Соломоновых островах. Они включены в международную Красную Книгу и конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Животные питаются насекомыми и растительной пищей.

