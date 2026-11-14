Глава РСПП Шохин допустил приостановление снижения ключевой ставки

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Центробанк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% до февраля следующего года. Такой прогноз озвучил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"То, что пауза будет, просматривается достаточно четко, на мой взгляд. До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки", – цитирует его ТАСС.

По словам Шохина, регулятор будет ссылаться на необходимость оценить последствия налоговых изменений. Он также отметил, что о сохранении жесткой денежно-кредитной политики свидетельствуют недавние заявления о том, что нынешний уровень ключевой ставки оправдан.

Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В 2027 году регулятор ожидает ее на уровне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%, а в 2028-м – 9–10% вместо 8–9%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала нынешнюю ставку оправданной. Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточный уровень инвестиций, подчеркнула она.

