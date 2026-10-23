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23 октября, 13:31

Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом регулятор сообщил по итогам заседания совета директоров.

Средняя ключевая ставка в 2026 году, согласно уточненному прогнозу ЦБ, составит 14,6%. В 2027 году регулятор ожидает ее на уровне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%, а в 2028-м – 9–10% вместо 8–9%. При этом к концу текущего года ставка, по прогнозу Банка России, останется на уровне 14%.

ЦБ рассчитывает, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2027 году. Однако ценовое давление пока остается повышенным: в третьем квартале текущий рост цен с учетом сезонных колебаний достиг 8% в пересчете на год против 4,8% во втором квартале.

Устойчивое повышение цен сохраняется в диапазоне 5–6%, а инфляционные ожидания остаются высокими. На динамику продолжали влиять отдельные компоненты, прежде всего моторное топливо.

По оценке регулятора, годовая инфляция на 19 октября составила 6,8%. К концу года ЦБ ожидает ее на уровне 7,1–7,6%. При этом уточняется, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также оценки внутренних и внешних рисков.

Банк России также снизил прогноз роста ипотечного кредитования по итогам 2026 года до 6–9%. В экономике сохраняется умеренный рост, потребительский спрос постепенно замедляется, а напряженность на рынке труда снижается. При этом регулятор отмечает, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над рисками более быстрого замедления инфляции.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 18 декабря 2026 года.

В прошлый раз, 11 сентября, Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В Минфине при этом отмечали, что ставка находится на повышенном уровне.

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