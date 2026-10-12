ЦБ назвал сокращение дефицита бюджета важным условием для снижения ключевой ставки

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Одним из важных условий для дальнейшего снижения ключевой ставки станет существенное сокращение структурного первичного дефицита федерального бюджета в 2027 году. Такое заявление зампред Центробанка России Алексей Заботкин сделал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает газета "Известия".

Он подчеркнул, что сокращение дефицита является не единственным условием, однако при его выполнении у ЦБ появится возможность смягчить денежно-кредитную политику и снизить ставку.

Заботкин охарактеризовал бюджет как один из значимых источников спроса в российской экономике. По его словам, регулятор и правительство тесно взаимодействовали при определении его параметров на текущий год и плановый период на ближайшие три года.

Ранее Банк России опубликовал календарь заседаний совета директоров по ключевой ставке на следующий год. Всего запланировано восемь заседаний. Первое пройдет 12 февраля, второе – 19 марта, третье – 30 апреля, четвертое – 11 июня, пятое – 30 июля, шестое – 10 сентября, седьмое – 22 октября, восьмое – 17 декабря.