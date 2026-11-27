Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье в первые выходные зимы, 5 и 6 декабря, ночью температура может опуститься до минус 11 градусов. Об этом ТАСС заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"5–6 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью чуть прохладнее, от минус 6 до минус 11. Днем от минус 1 до минус 6 градусов", – рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что 30 ноября и 1 декабря могут стать самыми холодными днями на следующей неделе.

Кроме того, в предстоящие выходные атмосферное давление в столице увеличится до 769 миллиметров ртутного столба. В субботу, 28 ноября, давление составит 764 миллиметра ртутного столба, в воскресенье – 769. Это выше нормы на 16–21 единицу, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.