Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Влияние отступающего снежного циклона еще будет ощущаться в Московском регионе в пятницу и субботу, 27–28 ноября. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам специалиста, в указанные дни местами все еще будет идти снег. Погода будет преимущественно облачной, прояснения ожидаются редкими. Порывы северо-западного ветра достигнут 6–9 метров в секунду, а также 12 метров в секунду – в пятницу.

В ближайшие две ночи в Москве ожидается от минус 4 до минус 6 градусов. Днем в пятницу прогнозируется минус 2–4 градуса, в субботу – минус 1–3 градуса. Днем в воскресенье, 29 ноября, будет порядка минус 3–5 градусов. Небо станет ясным.

Атмосферное давление, по словам синоптика, будет расти: с 750 миллиметров ртутного столба в пятницу до 767–768 миллиметров ртутного столба в воскресенье.

Вместе с тем в начале декабря температура в столице может опускаться до минус 10 градусов. 1-го числа столбики термометров покажут минус 1–6 градусов. В регионе установился блокирующий антициклон.

