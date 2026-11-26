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Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эфир запланирован на 12:00 по московскому времени. Российский лидер подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан.

В пресс-службе уточнили, что задать вопрос президенту может каждый желающий через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС на номер 0-40-40, а также по телефону 8 (800) 200-40-40.

Для тех, кто хочет сделать это из-за рубежа, предусмотрены специальные номера 8 (495) 539-40-40 и 8 (499) 550-40-40. Кроме того, вопросы можно задать через специальное мобильное приложение, узнать подробнее о котором есть возможность на сайте программы.

Текстовые и видеовопросы Путину можно направить через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Для этого также есть чат-бот в МАХ – max.ru/moskvaputinu. Отправить вопросы для главы государства можно будет с 00:00 27 ноября и до окончания программы 10 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле прогнозируют высокий интерес россиян к прямой линии с Путиным. По словам представителя Кремля, подготовка к мероприятию уже идет. Оно будет совмещено с пресс-конференцией, куда пригласят журналистов из недружественных стран.

Также известно, что обращения граждан на прямую линию будет принимать нейросеть GigaChat. Это позволит отказаться от автоответчика и увеличить время, отведенное на изложение проблемы. Искусственный интеллект в том числе автоматически распределит запросы между ответственными органами власти и коммерческими организациями.