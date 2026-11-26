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Военное министерство США намеревалось задействовать закон времен холодной войны, чтобы вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора компании Nvidia, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Речь идет о Законе об оборонной продукции 1950 года. Этот документ наделяет президента США широкими полномочиями: он позволяет направлять ресурсы частной промышленности на защиту национальной безопасности.

Как утверждают три источника издания, вариант с применением такого законодательства обсуждали глава Пентагона Пит Хегсет и первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг. Разговор состоялся до того, как в начале недели объявили о восстановлении Хуанга во главе Nvidia.

Закон в этом случае рассматривался как рычаг давления на совет директоров компании. Цель – вернуть бизнесмена на пост руководителя структуры, которая имеет решающее значение для национальной безопасности страны.

Бизнесмен покинул свой пост 12 ноября после начала расследования, связанного с подозрениями в его контактах с китайской разведкой. Сотрудники корпорации выступили против отставки и потребовали восстановить его в должности.

Совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности генерального директора 23 ноября. По словам президента США Дональда Трампа, он обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и убеждал совет вернуть предпринимателя на пост.

