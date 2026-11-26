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Мошенники используют психологическую уловку, чтобы заставлять россиян снова и снова отправлять им деньги. Аферисты создают у жертв ощущение, что до получения обещанной прибыли или возврата вложений остался всего один шаг. Об этом говорится в материалах МВД России.

Для этого злоумышленники придумывают поводы для новых платежей. Они могут ссылаться на необходимость "исправления ошибки", "разблокировки средств" или "оплаты комиссии".

Расчет строится на том, что человек начинает верить в скорое получение дохода или возвращение уже вложенных денег. В результате он теряет бдительность и соглашается на очередные переводы.

Одна из подобных схем начинается с сайта, на котором предлагают заработать на инвестировании. После регистрации с пользователем связывается якобы менеджер и убеждает внести деньги для начала работы.

Затем собеседник сообщает, что перевод был выполнен с ошибкой, и предлагает отправить дополнительную сумму для возврата первоначального платежа. Подобные требования могут повторяться неоднократно, в результате чего человек лишается всех перечисленных средств.

В МВД отметили, что гарантии высокой доходности являются явным признаком мошенничества. В легальных организациях не требуют переводить деньги для "исправления ошибки" или "разблокировки" средств.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали схему хищения денег под видом распространения программ для редактирования фотографий. В одной из популярных социальных сетей они продвигают приложение с искусственным интеллектом, которое якобы позволяет быстро обработать фотоархив.