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Во Франции разгорелся политический скандал из-за отправки военнослужащих на Украину без предварительного уведомления парламента. Оппозиционные депутаты потребовали объяснений от правительства, а министра-делегата при министерстве вооруженных сил Алису Рюфо вызвали на закрытое заседание Сената. Об этом сообщает Politico.

Разбирательство проходит на фоне подготовки к президентским выборам 2027 года. Два основных претендента на высший государственный пост – лидер правых Марин Ле Пен и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон – дистанцировались от политики правительства по поддержке Украины.

Как пишет издание, особое возмущение депутатов разных политических взглядов вызвало отсутствие предварительного уведомления парламента об инициативе властей. Сенаторам пришлось отдельно запрашивать информацию о направлении французских военнослужащих на украинскую территорию.

Представитель партии "Республиканцы" Седрик Перрен заявил, что правительство как минимум должно было проинформировать профильные комитеты или председателей обеих палат парламента. По его словам, решение властей свидетельствует о глубоком пренебрежении президента Эммануэля Макрона к законодателям.

В комментарии Public Senat Перрен также отметил, что считает неправильным обвинять российские власти во лжи и одновременно скрывать информацию о собственных действиях.

Еще более серьезные опасения высказал депутат от партии "Непокорившаяся Франция" Бастьен Лашо. По его словам, участие французских военнослужащих в боях на фронте может привести к тому, что Франция окажется в состоянии войны с Россией.

Ранее в Совфеде РФ назвали законными целями французов в рядах ВСУ. Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил, что формальное увольнение из французских вооруженных сил не освобождает их от ответственности за участие в конфликте.