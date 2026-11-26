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Посольство России в Кишиневе предупредило о готовящейся провокации, которая может привести к кардинальному ухудшению отношений Москвы и Кишинева. Российские дипломаты призвали молдавские власти не допускать эскалации. Заявление опубликовано в телеграм-канале диппредставительства.

В посольстве обратили внимание на попытки втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией. Дипломаты призвали официальный Кишинев не поддаваться подобному давлению и воздерживаться от безрассудных шагов.

"Призываем официальный Кишинев не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно о полном отказе Молдавии от закупок российского газа. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, комментируя энергетическую политику Кишинева, заявил, что Молдавии следует учитывать собственные экономические возможности при закупке энергоресурсов.