Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы призвали пользоваться метро до конца недели из-за снега. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве подчеркнули, что общественный транспорт позволит передвигаться по городу быстрее. Также представители департамента рекомендовали по возможности отложить поездки на автомобиле в часы разъездов: утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Тем, кто не может обойтись без машины, напомнили: нужно соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию с идущем впереди транспортом, избегать резких маневров и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения. Особую внимательность следует проявлять на перекрестках, мостах и эстакадах.

Кроме того, водителям посоветовали заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.

В настоящий момент в столице продолжают очищать дворовые территории, грузить и вывозить снег. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК). Горожан призвали с пониманием отнестись к неудобствам из-за уборки столицы от снега.

При этом 26 ноября в Москве прогнозируются усиление ветра, местами небольшой снег и гололедица. В связи с непогодой жителям и гостям города необходимо соблюдать правила безопасности – пешеходам стоит выбрать обувь с рельефной нескользящей подошвой, а дорогу пересекать только по пешеходному переходу.