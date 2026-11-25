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Минимальный набор для украшения дома к Новому году в крупных торговых сетях России стоит от 1,5 до 4,2 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказали ретейлеры.

Итоговая сумма зависит от размера елки и количества украшений. Самый доступный комплект собрали в торговой сети "Лента" – 1 478 рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее. В него вошли елка высотой 120 сантиметров, 25 шаров диаметром 6 сантиметров, мишура, гирлянда длиной 10 метров, верхушка и текстильная фигура гнома высотой 28 сантиметров.

В сети Metro минимальный комплект оценили в 2,5 тысячи рублей. В него включили искусственную елку высотой 60 сантиметров, гирлянду, верхушку в форме звезды, два набора украшений и бусы.

Дороже всех обошелся набор в "Ашане" – 4,2 тысячи рублей. За эти деньги покупатель получит искусственную ель высотой 180 сантиметров, 80 пластиковых шаров и гирлянду длиной 11,5 метра.

Отдельные украшения можно купить и поштучно. Самые доступные пластиковые шары диаметром 3 сантиметра стоят от 6 рублей за штуку, стеклянные – от 60 рублей, мишура – от 7 рублей. Электрическая гирлянда длиной 95 сантиметров обойдется от 120 рублей, а искусственная ель высотой 30 сантиметров – от 80 рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко назвал ноябрь наиболее оптимальным временем для покупки сладких новогодних подарков. По его словам, ближе к празднику спрос на угощения возрастает, поскольку многие родители ищут лакомства своим детям. В ноябре же можно приобрести сладости со скидкой, поскольку проходят многие распродажи.