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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор участникам схемы, которые после смерти пожилого соседа решили завладеть его квартирой, а тело мужчины расчленили и сожгли в поле. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Осенью 2023 года Дмитрий Акаминов и Андрей Кудрявцев обнаружили в квартире на аллее Поликарпова тело давно умершего мужчины, которого знали как дядю Витю. В полицию они не обратились, а связались со знакомым Михаилом Хоменко. Тот пообещал каждому по 500 тысяч рублей за паспорт покойного и документы на недвижимость.

Получив бумаги, сообщники организовали продажу квартиры. Не позднее 1 февраля 2024 года один из участников группы выдал себя за умершего владельца и заключил договор купли-продажи. Недвижимость рыночной стоимостью 7,2 миллиона рублей ушла покупателю за 5,5 миллиона, а выручку фигуранты разделили между собой.

После сделки Хоменко потребовал избавиться от тела. По показаниям одного из фигурантов, за это они получили 30 тысяч рублей, которые потратили на бензин и пакеты.

Хоменко получил шесть лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей, Акаминов – три года колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении Кудрявцева прекратили 23 сентября 2026 года – в связи с его смертью.

Ранее в Петербурге задержали 53-летнего местного жителя, которого обвиняют убийстве приятеля. Тело погибшего он расчленил и поместил в мусорные пакеты. Кроме того, он забрал у погибшего мобильный телефон и банковские карты. Причастность фигуранта к преступлению установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий и спланированных следственных действий.