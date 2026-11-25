Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Новый сезон проекта "Зима в Москве" начнется 1 декабря, а главной его темой станет "Тепло большого города". В программе – спортивные тренировки, экскурсии, культурные события и досуг для всей семьи, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Часть событий пройдет в исторических имениях в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы": там организуют лекции и творческие встречи с деятелями культуры. Игра-исследование "Москва усадебная" соединит 18 усадеб. Участникам нужно собрать штампы в специальной карте, чтобы получить призы.

Ретропоезд "Московский экспресс" появится на Кузнецком Мосту, гостям предложат культурную и гастрономическую программу. Для гостей Манежной площади подготовят интерактивные постановки и возможность сфотографироваться в историческом образе.

Отдельная программа ждет посетителей Музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Хамовниках: там откроется почта, а по выходным гостям покажут спектакли домашнего театра. Кроме того, запланированы экскурсии по дому писателя. Мероприятия приурочат к 200-летию со дня рождения классика.

В концертном зале "Зарядье" с 3 по 31 декабря пройдет зимний фестиваль, который станет пятым по счету. В программе – академическая музыка, опера, этнические и джазовые выступления. Среди участников – Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Николай Луганский, Валерий Гергиев, Игорь Бутман и другие артисты. На фестивале выступят оркестры Большого и Мариинского театров, а также другие музыкальные коллективы. Для семей и детей подготовят интерактивные занятия, а перед некоторыми концертами пройдут лекции.

С 12 декабря по 31 января в Большом московском цирке представят шоу "Лепота". Постановка основана на русской народной сказке о девушке Усладе, которая мечтает о принце и отправляется навстречу приключениям. Режиссеры – Аскольд Запашный и Дарья Пурчинская. Главные роли исполнят Ева и Эльза Запашные.

Горожан также ждут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". С 11 декабря по 10 января в разных округах Москвы будут проходить концерты, театральные постановки, творческие и кулинарные мастер-классы. В программу включены выступления артистов и кавер-групп, а также спортивные турниры.

На ВДНХ, в свою очередь, с 25 декабря по 7 января будет работать фестиваль "Заповедный сувенир". Гости увидят изделия народных промыслов, смогут купить керамику, украшения, сувениры из дерева, кожи и бронзы. В отдельные дни посетителей ждет программа "Звездные каникулы" с выступлениями скоморохов, ходулистов и фокусников, а также с уличным кукольным театром.

В парке "Зарядье" до 28 февраля следующего года показывают мультимедийное представление "Россия – семья семей" на "Матрешке Москвы". Постановка состоит из 24 сцен и семи тематических глав. Они рассказывают об истории страны, культуре народов России, достижениях жителей, взаимопомощи и семейных ценностях. По ходу показа зрители видят карту страны, сказочный терем и цифровой хоровод народов России. Сеансы идут со вторника по воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00, а по субботам – в 21:00.

Кроме того, зимой в Москве будут работать катки и спортивные площадки. Прием посетителей уже начался на льду у Северного речного вокзала – площадка открылась 20 ноября. Ее размер превышает 9 тысяч квадратных метров, а вместить она способна до 1,5 тысячи конькобежцев одновременно. Для гостей поставили теплые павильоны, где можно переодеться и оставить вещи, открыли пункты проката и кафе. В течение сезона на площадке будут проходить мероприятия, включая мастер-классы.

Другой каток с 5 декабря по 28 февраля будет принимать посетителей в кинопарке "Москино". Ледовая площадка на "Соборной площади" занимает более 3 тысяч квадратных метров. Здесь запланированы массовые сеансы катания с аниматорами и сказочными персонажами, а также занятия с инструкторами для детей и взрослых.

На ВДНХ также подготовили программу для любителей коньков. Здесь 20 декабря отметят Всемирный день катания на коньках: с 11:00 до 20:30 будут проходить конкурсы, викторины и спортивные состязания. С 3 декабря по 25 февраля каждый четверг здесь будут проводить бесплатные занятия программы "Энергия звезд". Участники смогут выполнить разминку, упражнения на баланс и дыхание, а также присоединиться к эстафетам и интерактивным играм.

Для детей от 3 до 12 лет с 5 декабря по 14 февраля на детском катке организуют командные эстафеты и игры. Ребятам предложат собрать созвездие, разгадать загадки и выполнить другие задания. Праздничные мероприятия к 80-летию отечественного хоккея назначены на 6 декабря. Они охватят каток ВДНХ и парк "Останкино". Гостей катка ВДНХ ждут матчи три на три и фиджитал-турнир, в котором примут участие хоккейные блогеры. Также запланированы встречи с игроками.

В парке "Останкино" подготовят конкурсы и мастер-классы по росписи клюшек. Программу продолжат 22 декабря на катке ВДНХ: в этот день пройдут автограф- и фотосессии с хоккеистами и блогерами. Для любителей ночного катания на катке ВДНХ организуют сеансы с полуночи до трех часов ночи. Они назначены на 12 и 26 декабря, 6 и 23 января, а также на 13 февраля.

Павильон здорового долголетия откроется на катке "Лужники" с 27 ноября. Гости смогут пройти экспресс-диагностику, в том числе оценить состав тела и попробовать нейрофитнес. Об этом говорится в сообщении о проекте. После проверки каждому дадут рекомендации по здоровому долголетию. Дальше обследоваться можно будет в городских медицинских сервисах. На Рождественском бульваре расширенная экспресс-диагностика стартует 1 декабря. Гостям там предложат измерить силу хвата, проверить скорость реакции и оценить прочность кости на специальных аппаратах.

К проекту подключатся учащиеся семи городских колледжей: будущие повара, кондитеры, полиграфисты и модельеры. В павильонах здорового долголетия бариста из Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" угостят какао, чаем "облепиха-апельсин", печеньем с предсказаниями и молочным шоколадом в брендированной упаковке.

Напитки и угощения подготовят учащиеся Московского образовательного комплекса "Запад", Колледжа сферы услуг № 10, Первого московского образовательного комплекса и Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина в мастерских и лабораториях. Брендированные стаканчики сделают студенты Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова. Форму для бариста – толстовки, жилетки и шапки – подготовят модельеры-конструкторы из Технологического колледжа № 34.

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" пройдет с 1 декабря по 7 марта. Участникам предложат восемь направлений: катание на коньках, бег на лыжах, фитнес, бег, зумба, йога, танцевальный фитнес и растяжка. Занятия по-прежнему будут идти во дворах, парках и на городских спортивных площадках.

Занятия по зумбе, йоге, танцевальному фитнесу и растяжке пройдут в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ и в районном центре "Место встречи София". Кроме того, в парках и на других площадках запланированы события проекта "Семейные игры", спортивные фестивали и мастер-классы известных фигуристов.

Помимо этого, бесплатные занятия по более чем 40 направлениям проведут на природных территориях и в парках столицы в рамках проекта "Досуг в парках". Детям предложат попробовать силы в изобразительном искусстве и журналистике, а также освоить основы танца и аэромоделирования. Взрослые смогут заняться йогой и вокалом, для них также организуют художественные мастерские. Занятия запланированы с понедельника по воскресенье, но понадобится предварительная регистрация.

В программу также вошел цикл "Зимние традиции природы": лекции по естественным наукам, практикумы, а также творческие и интерактивные занятия. Участникам расскажут о правилах поведения на природе и о том, как поддержать обитателей природы в зимний период.

Еще одно направление – бесплатные экскурсии проекта "Московские экопрогулки". Маршруты, в частности, пройдут по национальному парку "Лосиный остров", Битцевскому лесу и Терлецкому лесопарку. Участникам расскажут о животных и птицах, которые остаются на зиму, объяснят, как правильно подкармливать пернатых и бережно относиться к природе.

Участников зимней экспедиции "Природа Москвы" ждут лекции, экскурсии, лабораторные занятия и квесты. Им также предложат задания, посвященные экологичным привычкам. За пять пройденных этапов можно будет получить три тысячи городских или детских баллов программы "Миллион призов". Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться и получить персональную книжку экспедиции.

На Киностудии имени М. Горького гостям расскажут, как появилась студия, как создавали известные отечественные картины и чем занимаются люди, чьи профессии обычно остаются за кадром. В программу включили знакомство с костюмами и реквизитом из фильмов "Гостья из будущего", "Королевство кривых зеркал", "Морозко", "Красное и черное", "Юность Петра" и "Тихий Дон". Экскурсии пройдут по четвергам в 15:00 с 10 декабря по 26 февраля, кроме 31 декабря и 7 января.

Кинопарк "Москино" также подготовил зимнюю программу, которая будет действовать с 5 декабря по 28 февраля. Гостям предложат обзорные экскурсии, участие в постановочных съемках и квестах, а также выставки и мастер-классы. В программу также вошли встреча с Дедом Морозом, прогулка по елочному зимнему лабиринту и катание с тюбинговой горки. В отдельные дни для посетителей подготовят спектакли и дополнительные развлечения.

По выходным с 5 по 27 декабря в кинопарке будут проходить "Зимние киновыходные". В эти дни гости смогут посмотреть спектакль, побывать на экспресс-экскурсии по декорациям, принять участие в съемках и квестах. В рамках программы также откроется выставка "Каретный двор. Экипажи в кадре".

Департамент финансов Москвы подготовит семейную программу, посвященную финансовой грамотности. Мероприятия проведут на городских площадках. Посетителей ждут лекции, игры, викторины и творческие мастер-классы. Участникам объяснят, как грамотно планировать праздничные покупки, замечать маркетинговые уловки и соблюдать цифровую безопасность. Дети, в свою очередь, познакомятся с основами финансовых знаний и создадут собственный дизайн елочных игрушек.

Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в Москве может стартовать не раньше декабря. В горнолыжном комплексе "Кант" ориентируются на 5 декабря. "Лата Трэк" планирует начать работу, когда температура воздуха в столице будет держаться на уровне минус 5 градусов. В свою очередь, кол-центр "Воробьевых гор" приостановил работу до открытия комплекса.