Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали представляться сотрудниками медицинских учреждений: они убеждают москвичей проверить здоровье в рамках диспансеризации и предлагают записаться на обследование. О новом методе мошенничества рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

"(Злоумышленники. – Прим. ред.) убеждают, что проверить здоровье можно только до конца года. Дальше мошенники предлагают оформить запись через ЕМИАС или "Госуслуги" и просят назвать ФИО и другие данные", – предупредили в департаменте.

В ведомстве призвали жителей столицы не поддаваться давлению и не сообщать незнакомцам личные сведения, пароли и коды из СМС. Там также добавили, что у москвичей есть "Московский чекап", который позволяет позаботиться о себе в любое время.

Ранее специалисты проекта "Перезвони сам" предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками популярных служб доставки. Аферисты рассчитывают на привычку горожан получать посылки и следить за заказами в приложениях и мессенджерах. Для обмана они воспроизводят логотипы, описания профилей и даже манеру общения службы поддержки.