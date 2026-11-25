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Microsoft пересмотрит подход к предотвращению и устранению системных сбоев. Компания рассчитывает сократить время восстановления после глобальных неполадок до одного часа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно документации корпорации, оптимизация работы систем получила в компании наивысший приоритет. В частности, Microsoft намерена снизить нагрузку на свою инфраструктуру и распределить трафик географически.

Кроме того, корпорация создаст новые механизмы ускоренного восстановления при неполадках. Для более быстрой диагностики системных данных Microsoft планирует задействовать искусственный интеллект (ИИ).

В работе сервисов Microsoft 12 ноября произошли сбои. К утру следующего дня о неполадках сообщили пользователи из 74 стран и территорий. Порядка 30% обращений поступило из США.

Вице-президент компании Чарльз Ламанна, комментируя произошедшее, подчеркнул, что неполадки не связаны с хакерской атакой или иным внешним вмешательством. По данным СМИ, теории заговора о сбоях у Microsoft распространяли бот-аккаунты. Часть пользователей пыталась связать массовый сбой у Microsoft с сокращениями в компании.