Фото: sothebys.com

Картину русского художника Ивана Айвазовского "Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре" продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1,088 миллиона фунтов стерлингов (около 117,36 миллиона рублей). Об этом сообщила пресс-служба торгов.

Аукцион прошел в рамках Fabergé, Imperial&Revolutionary Art. Стартовая стоимость полотна составляла 500 тысяч фунтов стерлингов.

Айвазовский написал картину в 1862 году маслом на холсте. Размер картины – 61,5 на 50,5 сантиметра.

Полотно находилось в частной коллекции в Эстонии. В конце XIX века его приобрели в Санкт-Петербурге, после чего оно передавалось по наследству внутри одной семьи.

Ранее браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали на аукционе Sotheby's в Женеве за 4,9 миллиона долларов (около 411 миллионов рублей). Итоговая цена лота более чем вдвое превысила верхнюю границу первоначальной оценки.