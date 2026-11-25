Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после сбоев в расписании авиарейсов, связанных с неблагоприятными погодными условиями в столице. Об этом сообщило ведомство.

За последние сутки из-за снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили около 320 рейсов. Больше всего изменений в расписании зафиксировали в Шереметьево – 150 рейсов, еще 115 затронули Внуково. В Домодедово задержали или отменили 49 рейсов, а в Жуковском – 5.

Надзорные мероприятия охватывают аэропорты Московского авиаузла, где из-за непогоды корректировали время вылета и прибытия самолетов, а также отменяли рейсы.

Прокуратура следит за развитием ситуации и проверяет, соблюдаются ли права пассажиров воздушного транспорта. Если будут выявлены основания для принятия мер, ведомство проведет соответствующее прокурорское реагирование.

Мощный снегопад накрыл столицу с 24 ноября. Высота снежного покрова в столице местами достигла 18 сантиметров, в области – 20 сантиметров. Из-за ухудшения метеоусловий в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 26 ноября.

Осадки в городе должны прекратиться после 15:00–18:00 25-го числа. Прирост снежного покрова при этом не превысит 1–2 сантиметров.

Также в городе из-за похолодания повысили температуру теплоносителя в системе отопления до 90–92 градусов. Коммунальные службы продолжают убирать снег с дорог и очищать крыши жилых домов.