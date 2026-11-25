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Суд в Самаре оштрафовал 44-летнего местного жителя на 150 тысяч рублей и приговорил к ограничению свободы на 1 год за преследование бывшей девушки. Об этом сообщила региональная прокуратура в MAX.

По версии обвинения, мужчина состоял с девушкой в романтических отношениях, но в марте 2025 года пара рассталась. После этого фигурант установил на ее автомобиль GPS-трекер. Устройство позволяло получать географические координаты машины, а также акустическую информацию. Слежка продолжалась на протяжении более полугода.

В прокуратуре уточнили, что мужчина посещал места, где находилась бывшая возлюбленная, в том числе ее работу. Там он публично выяснял отношения с ней и оскорблял экс-возлюбленную.

Фигуранта признали виновным по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") и части 1 статьи 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Смартфон, который использовался при совершении преступлений, конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела против сталкера, которому предъявили обвинения в доведении знакомой до самоубийства. По версии следствия, с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года мужчина систематически истязал свою знакомую. Он установил за ней тотальную слежку: контролировал все перемещения через специальные приложения на телефоне, угрожал, а также оказывал психологическое давление.

В 2024 году злоумышленника арестовали. Однако, находясь под стражей, он продолжал воздействовать на потерпевшую, присылая ей письма с угрозами и манипуляциями. Доведенная до отчаяния и состояния полной беспомощности, женщина была вынуждена совершить самоубийство.