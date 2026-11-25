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Государства не оставляют без ответа покушения на жизнь своих военных. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение Ливии принять меры против Украины за теракт в порту Бенгази.

"Разумеется, любое государство не оставляет безнаказанным любое покушение на жизнь своих военных", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что два военнослужащих Военно-морских сил Ливийской национальной армии погибли в результате атаки на морской порт Бенгази. Атака произошла 22 ноября.

Член президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в ударах по порту и назвал произошедшее недопустимым. В связи с этим Ливия потребовала от Украины официальных объяснений.