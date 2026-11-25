Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Водку с перцем нельзя считать народным средством от простуды и эффективным лекарством. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.

По его словам, употреблять такой напиток в начале заболевания – провокация, которая может привести к циррозу печени.

Онищенко отметил, что современными средствами народной медицины сегодня являются биологически активные добавки. Водку академик назвал "ненародным средством", а также призвал обдуманно подходить к разным методам народной медицины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной и благополучной. При этом, по ее словам, ситуация в мире остается напряженной. Прогноза по стабилизации в разных странах пока нет.