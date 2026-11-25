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Минфин России предложил ввести повышенную импортную пошлину на деликатесы, включая хамон, трюфели, морепродукты, пармезан и многие другие. Мера должна начать действовать с 1 января 2027 года. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

Ранее в Совете Федерации в ходе обсуждения бюджета на 2027–2029 годы предложили вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, а полученные от этого средства направить на социальную сферу. На данный момент продукты этой категории облагаются по льготной ставке НДС 10%.

Минфин не стал поддерживать инициативу, но предложил другое решение вопроса – повысить импортную пошлину. Замминистра уточнил, что проект постановления правительства сейчас рассматривает комиссия по законодательной деятельности.

При этом точные позиции, которые подпадут под повышенное обложение, станут известны позже. Сазанов добавил, что на подкомиссии будут представлены все предложения, которые прозвучали.

Тем временем правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр. Мера будет актуальна до конца года.

Ранее ставка для этой продукции составляла 20%. Новые цифры распространяются на спиртовые настойки, виски, ром, водку, ликеры и другие спиртовые напитки.