Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 863 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, все дроны были самолетного типа.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, места производства, хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах.

Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных систем и артиллерии.

За минувшую ночь силы ПВО нейтрализовали 305 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Дроны сбили над Красноярским краем, Тамбовской, Ростовской, Белгородской, Пензенской, Курской, Самарской, Волгоградской, Смоленской, Брянской, Ульяновской, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областями.