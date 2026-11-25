Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Городские службы Москвы продолжают расчищать улицы и дворы от последствий сильного снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что к работам привлекли сотрудников коммунальных служб и специалистов крупных инженерных компаний, а также задействовали весь парк специализированной техники.

Бирюков добавил, что рабочие расчищают основные магистрали, улицы, пешеходные зоны, тротуары и дворы. Для уборки снега используют в том числе роторную технику. Также специалисты очищают от осадков и наледи скатные крыши, выступающие элементы фасадов, водосточные желоба и воронки.

Места проведения таких работ ограждают сигнальными лентами и специальными барьерами. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и не препятствовать работе коммунальной техники.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят круглосуточно. За состоянием улично-дорожной сети ведется постоянный контроль. При необходимости проводят механизированную уборку проезжей части и обработку противогололедными материалами.

Мощный снегопад накрыл Москву 24 ноября. Масса снега, которая выпала за этот день в городе, была сопоставима с весом 400 Останкинских телебашен. Из-за непогоды в столице действует желтый уровень погодной опасности до 26 ноября.

Кроме того, в городе из-за похолодания повысили температуру теплоносителя в системе отопления до 90–92 градусов. Параметры теплоснабжения корректируют с учетом среднесуточной температуры воздуха и краткосрочного прогноза погоды. За изменениями следят диспетчерские службы ПАО "МОЭК" с помощью погодных датчиков и систем автоматизированного управления.

