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Родители не должны лечить ребенка от гриппа при помощи антибиотиков. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что подъем заболеваемости гриппом еще впереди. И именно в этот период, по словам Онищенко, родители при первых симптомах у ребенка могут начать давать ему антимикробные препараты.

"У ребеночка температура, будут давать антибиотики. Хотя мама знает, мы уже столько об этом говорим, пишем, требуем, что антибиотиками не лечатся вирусные заболевания", – подчеркнул академик РАН.

Такое самостоятельное и неправильное применение препаратов он назвал одной из главных причин возникновения устойчивости бактерий к антимикробным средствам.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения России Оксана Драпкина рассказала, что, если один из членов семьи заболел острой респираторной вирусной инфекцией, его по возможности следует изолировать в отдельной комнате. Важно сократить контакты с домочадцами. Врач также рекомендовала регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.