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Регистрируемые в России случаи кори носят единичный характер и не связаны друг с другом. Об этом сообщила заместитель начальника отдела управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Анна Ватолина на совещании эпидемиологов из России и стран СНГ, передает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

По словам специалиста, благодаря своевременным противоэпидемическим мерам в очагах удается сдерживать распространение инфекции. При этом ведомство продолжает сталкиваться с отказами граждан от прививок. Эта проблема стала более заметной в период пандемии коронавируса.

С 2023 года в стране проводят подчищающую иммунизацию против кори. За это время вакцину получили 4,4 миллиона человек. В 2025 году заболеваемость инфекцией в России сократилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19: за неделю в России выявили более 698 тысяч случаев, что на 15% больше, чем за предыдущие семь дней. На этом фоне региональным управлениям ведомства и органам здравоохранения поручили ускорить вакцинацию от гриппа и завершить кампанию.

